Chiều 11.2, Công an P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất cho 2 học sinh trường THCS Phú Cường vì có thành tích canh bắt nghi can trộm.