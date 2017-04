Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Linh (33 tuổi, ngụ P.Minh Tân, TP.Yên Bái, Yên Bái) để điều tra hành vi trộm cắp ô tô hạng sang trị giá hàng tỉ đồng, bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn

Khoảng 22 giờ ngày 28.4, anh Bùi Tuấn Anh (26 tuổi, ở Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) điều khiển chiếc xe Range Rover đến trước nhà số 125 Tây Sơn (Q.Đống Đa) thì dừng lại, vào cửa hiệu mua thuốc. Lúc này, lợi dụng xe không tắt máy, Linh đã lên xe lái đi.

Linh điều khiển xe qua nhiều tuyến đường, phố và đã gây tai nạn liên hoàn, tông vào 5 xe máy, khiến 2 người bị thương phải nhập viện. Sau đó, Linh tiếp tục bỏ chạy tới đường Hoàng Quốc Việt bị công an và người dân bắt giữ. Tại trụ sở công an, Linh khai do nợ tiền nhiều nên nảy sinh ý định trộm ô tô. Theo Công an Q.Đống Đa, Linh từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà An - Nam Anh