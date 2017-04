Thuê ô tô đi trộm cắp

Theo điều tra ban đầu, 4 giờ ngày 26.7.2016, Nguyễn Đình Hiệp (29 tuổi, ngụ Bình Phước) thuê ôtô hiệu Ford Everest loại 7 chỗ ngồi chở Tình đi từ Bình Phước sang địa bàn Tây Ninh để trộm cắp tài sản. Khi đến ấp 1, xã Bến Củi (H.Dương Minh Châu), cả 2 đột nhập vào nhà chị Lưu Thị Bích Hường lấy trộm 1 túi da màu đen trong có chứa cái Laptop Sony Vaio cùng 2 triệu đồng.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 24.8.2016, Hiệp thuê xe ô tô hiệu Ford Everest chở Tình và Vũ Cát Phong (29 tuổi, ngụ Bình Phước) tiếp tục đến H. Dương Minh Châu, đột nhập vào nhà của chị Trần Thị Thu Oanh (ngụ A4, xã Phước Minh) lấy trộm sợi dây chuyền 5 chỉ 18K, 1 vòng đeo tay 2 chỉ vàng 18K, 1 nhẫn 0,5 chỉ vàng 24K và trên 16 triệu đồng...

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, cả 3 tiếp tục đột nhập vào nhà của bà Nguyễn Thị Phé (ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, H. Dương Minh Châu) lấy trộm 70 triệu đồng cùng một số nữ trang, ngoại tệ. Trên đường về Bình Phước, 3 đối tượng đem bán số vàng và ngoại tệ vừa lấy trộm, chia nhau mỗi người được 53 triệu đồng.

Sau khi đánh bạc và ăn nhậu hết tiền, rạng sáng 5.9.2016, Hiệp thuê ôtô hiệu Chervolet BKS 93A-026... chở Tình và Phong, đột nhập vào nhà anh Trần Mạnh Hùng (ngụ ấp B2, xã Phước Minh, H.Dương Minh Châu) trộm sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K cùng 47 triệu đồng và 1 Laptop ASUS màu đen.

Vơ vét hết tài sản nhà anh Hùng, cả 3 tiếp tục di chuyển đến khu vực xã Phan (H.Dương Minh Châu), đột nhập vào nhà chị Lê Thị Tuyết Hoa, phá két sắt lấy được 25 triệu đồng và 100 USD. Trên đường tẩu thoát về Bình Phước, thấy lực lượng công an đi tuần tra, sợ bị phát hiện, Tình kêu Phong vứt bỏ 1 Laptop ASUS, 1 Ipad 32, sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18k và xé tờ 100 USD ném xuống đường.



Phá án từ phát hiện của người dân

Trong thời gian ngắn xảy ra nhiều vụ trộm nên Công an H.Dương Minh Châu đã chỉ đạo cho Đội Cảnh sát hình sự tập trung phá án, đồng thời vận động người dân hỗ trợ truy tìm dấu vết tội phạm. Quá trình điều tra, công an nhận được nguồn tin hết sức quý giá.

Vào thời điểm xảy ra vụ mất trộm ở nhà bà Lê Thị Tuyết Hoa (ngày 5.9.2016) người dân thấy xe ôtô loại 5 chỗ ngồi màu đỏ đen mang biển số 93... lưu thông từ hướng cầu K13 (thuộc xã Bàu Năng, H. Dương Minh Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thông tin trên nhanh chóng được thông báo đến công an các địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuần tra truy tìm tội phạm.

Vào đầu tháng 9.2016, trong lúc tuần tra trên tại xã Bến Củi, trinh sát Công an H. Dương Minh Châu phát hiện một ô tô có đặc điểm như trên đang chạy về hướng H.Dầu Tiếng (Bình Dương). Lần theo dấu vết, trinh sát phát hiện chiếc xe chạy vào Công ty TNHH Dịch vụ thương mại T.T (TX.Phước Long, Bình Phước).

Qua làm việc, ông N.N.T (giám đốc) cho biết, có cho Nguyễn Đình Hiệp thuê chiếc xe ôtô hiệu Chervolet BKS 93A-026… trong thời gian 3 ngày (kể từ ngày 4.9.2016) với giá 900.000 đồng/ngày. Ngày 6.9.2016, Công an H.Dương Minh Châu đã phối hợp với Công an TX.Phước Long bắt giữ Hiệp và Phong để điều tra về hành vi trộm cắp; riêng Tình đã bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an H. Dương Minh Châu truy nã.

Theo các trinh sát, trong người Tình lúc nào cũng thủ súng để chống trả lực lượng công an khi cần thiết. Vào trung tuần tháng 3.2017, các trinh sát được người dân báo tin Tình xuất hiện ở khu vực TT.Đức Long, H. Bù Đăng (Bình Phước) nên tổ chức truy bắt. Nhân lúc Tình vừa chạy xe, vừa nghe điện thoại, các trinh sát nhanh chóng ập đến, quật ngã khống chế khiến đối tượng không kịp siết cò dù đạn đã lên nòng.

Tại cơ quan công an, ngoài 5 vụ trộm cắp tài sản thực hiện trên địa bàn H. Dương Minh Châu (thiệt hại trên 350 triệu đồng), Tình cùng với Phong và Hiệp còn gây thêm 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Bình Phước cùng với một số đối tượng khác, chiếm đoạt tài sản gồm tiền và vàng với tổng giá trị 458 triệu đồng.

Hoàng Hà