Ngày 13.10, Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết đang tiến hành điều tra, truy xét hung thủ dùng dao đâm chết bạn nhậu ở khu vực mũi tàu đường 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ (P.10, Q.10, TP.HCM).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 1.10, một nhóm 4 người hành nghề nhặt phế liệu ngồi nhậu ở vỉa hè đường 3 tháng 2 (đoạn gần giao lộ 3 tháng 2 - Lý Thái Tổ) thì xảy ra cự cãi. Bất ngờ một người trong nhóm dùng dao đâm bạn nhậu (khoảng 55 tuổi) tử vong tại chỗ

Qua điều tra, Công an Q.10 xác định hung thủ tên Trừ (tên gọi khác là Chánh, khoảng 45 tuổi, người gốc Hoa), cao khoảng 1,7 m, người gầy, da đen, bị hói ở trán và phía sau lưng có hình xăm lớn.

Thường ngày, người này sống lang thang, sử dụng xe ba gác nhỏ để đi nhặt phế liệu kiếm sống. Ban đêm hung thủ thường ngủ ở khu vực Q.5, 6, 8, 11 và gầm cầu đường Võ Văn Kiệt, chợ Nhật Tảo, chợ Bình Tiên, bến xe Chợ Lớn, bến xe Q.8.

Công an Q.10 kêu gọi người dân ai phát hiện, hoặc có thông tin về hung thủ thì liên hệ công an gần nhất hoặc gọi điện đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.10 theo số 02838659272 hoặc 0918209038 gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh.

