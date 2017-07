Ngày 13.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định truy nã Đinh Thị Kim Uyên (tên gọi khác là Oanh “mập”, 45 tuổi, ngụ tổ 9, Hải Sơn, Phước Hưng, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội chứa mại dâm

Theo hồ sơ công an, Oanh "mập" là vợ của Cao Duy Tân (còn gọi là Trình “già”, một tay anh chị giang hồ có tiếng ở khu vực vòng xoay Lò Vôi, thị trấn Long Hải, H.Long Điền).

Khi Cao Duy Tân vào tù, Oanh "mập" tiếp tục điều hành các quán cà phê, nhà nghỉ tổ chức bán dâm. Oanh "mập" xây phòng trọ, cho các cô gái bán dâm ở miễn phí, cho họ mượn tiền trả góp 200 ngàn đồng/ ngày. Đổi lại, các cô gái phải đi bán dâm cho khách thuộc "hệ thống" quán cà phê, nhà nghỉ của Oanh "mập".

Đầu não của đường dây bán dâm này là quán cà phê Thanh Tuyền gần vòng xoay Lò Vôi, Oanh "mập" giao cho Đoàn Thị Kim Sáu quản lý. Khách đến quán Thanh Tuyền uống nước thì Sáu sẽ mời mua dâm, sau đó gọi điện thoại cho Oanh "mập" để Oanh "điều đào".

Khi khách chọn “đào” xong, các cô gái này sẽ dẫn khách đến nhà nghỉ Hoàng Long bán dâm. Nhà nghỉ này Oanh "mập" giao cho Lài và Long quản lý. Các cô gái bán dâm xong sẽ lấy tiền của khách rồi trả tiền thuê phòng, sau đó quay lại quán Thanh Tuyền chia một phần tiền bán dâm cho Oanh "mập".

Công an xác định Uyên là người điều hành, xếp lượt cho các cô gái đi bán dâm hàng ngày.

Tối 22.6, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Phước Hưng đã ập vào nhà nghỉ Hoàng Long, bắt quả tang C.T.M.T (17 tuổi, quê An Giang) và N.T.T.D (21 tuổi, quê Kiên Giang) đang bán dâm cho khách.

Hai cô gái khai nhận đến nhà nghỉ bán dâm theo "chỉ đạo" của Uyên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thị Xuân Lài , Lê Quang Long về hành vi chứa mại dâm; bắt Đoàn Thị Kim Sáu về hành vi môi giới mại dâm, cho tại ngoại vì Sáu đang nuôi con nhỏ. Riêng Oanh "mập" đã kịp nhanh chân bỏ trốn

Đường dây bán dâm khép kín này vẫn đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng điều tra.

Nguyễn Long