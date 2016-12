Trước đó, cơ quan công an nhận đơn tố cáo của nạn nhân trên địa bàn TP.Cần Thơ, trình báo về việc bị đối tượng dùng giấy tờ giả đến thuê xe tại các điểm cho thuê ô tô tự lái, rồi đem đi bán.

Ngày 6.11, lực lượng công an bắt giữ Hồ Quang Nghĩa (39 tuổi, ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương). Qua lời khai của Nghĩa, ban chuyên án lần lượt bắt giữ các nghi can: Nguyễn Danh Côn (tự Tú, 37 tuổi, quê TX.Đồng Xoài, Bình Phước), Nguyễn Xuân Sen (44 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) và Nguyễn Đức Đệ (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nghĩa khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt ô tô nhãn hiệu Toyota Vios của anh Phạm Văn Phước (ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), ô tô nhãn hiệu Toyota Attis của anh Vũ Đức Minh (26 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đem bán cho Côn và Sen tiêu thụ. Đệ đem bán 2 ô tô trên cho nghi can tên Tiến ở Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch.



Mai Trâm