Tối 26.4, thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Trà Vinh cùng Công an TX.Duyên Hải đang tập trung lực lượng, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm và làm rõ vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh TX.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào chiều cùng ngày.

Cũng theo thượng tá Khởi, theo tường trình ban đầu của nhân viên ngân hàng với công an địa phương, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, có một thanh niên đi xe máy Yamaha Sirius không rõ biển số, đến dựng xe phía ngoài rồi đi bộ vào bên trong ngân hàng, móc súng (chưa rõ súng quân dụng hay súng nhựa) khống chế nhân viên kế toán, yêu cầu đưa tiền.

Trước tình huống bất ngờ này, nhân viên đã đưa cho nghi phạm số tiền 1,6 tỉ đồng và 30.000 USD. Sau khi lấy tiền xong, nam thanh niên nhanh chóng lên xe tẩu thoát.





Mai Trâm