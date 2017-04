Ngày 18.4, đại tá Kiều Quang Phương, Trưởng công an H.Ba Vì cho biết công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra vụ mất trộm tài sản xảy ra tại trụ sở UBND xã Phú Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 17.4, khi đến trụ sở làm việc, nhân viên kế toán của UBND xã Phú Châu phát hiện phòng kế toán - tài chính bị phá khóa, két sắt tại đây bị đục phá, mất trộm gần 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Doanh, Trưởng công an xã Phú Châu, cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an xã đã bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an H.Ba Vì để phối hợp điều tra.

Minh Chiến