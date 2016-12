Miền Bắc rét dưới 10oC Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh tràn xuống ở miền Bắc, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15oC, vùng núi 10 - 12oC, vùng núi cao dưới 10oC. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15oC. Vịnh Bắc bộ, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Chí Nhân