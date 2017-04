Tại buổi xin lỗi, ông Võ Gia Bình, Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh, gửi lời xin lỗi chân thành đến 3 thanh niên bị oan sai cùng người thân, chính quyền địa phương.

Ông Bình cho biết liên quan vụ oan sai này, đã có một số cán bộ của Viện KSND, TAND và Công an H.Bình Chánh bị kiểm điểm, kỷ luật. Ông Trần Văn Huỳnh (cha ruột anh Uống) cho biết sẽ nhờ luật sư tư vấn, làm đơn yêu cầu các cơ quan tố tụng bồi thường oan sai cho 3 người bị án oan sai .



Theo hồ sơ tố tụng, ngày 10.12.2012, Công an H.Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cướp tài sản đối với Uống, Sệt và Sỹ. Ngày 15.7.2014, TAND H.Bình Chánh xét xử sơ thẩm tuyên phạt Uống và Sỹ mỗi người 1 năm 7 tháng 9 ngày tù, bằng thời gian tạm giam và thả tự do ngay tại tòa.

Ngày 20.9.2014, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên hủy để điều tra, xét xử lại vì những sai phạm nghiêm trọng trong tố tụng. Cuối năm 2015, Viện KSND H.Bình Chánh tiếp tục ra cáo trạng truy tố cả ba về hành vi cướp tài sản. Đầu năm 2016, TAND H.Bình Chánh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 nhưng đã hoãn vì vắng mặt bị cáo Sỹ và người bị hại Phan Thanh Quyền.

Lúc này, ở H.Bình Chánh xảy ra vụ “lùm xùm” về quán cà phê Xin Chào. Các cơ quan báo chí phát hiện Công an H.Bình Chánh có dấu hiệu bắt người oan sai đối với Sệt, Sỹ và Uống. Cả ba sau đó làm đơn khiếu nại, kêu oan gửi khắp nơi, đến tháng 12.2016, được Viện KSND H.Bình Chánh đình chỉ điều tra.

Hoàng Vân - Trần Thanh Phong