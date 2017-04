Sáng 25.4, ngay sau lễ đón trọng thể tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục khuyến khích các hoạt động thương mại, dịch vụ và hợp tác giữa các địa phương nhất là các địa phương ở khu vực biên giới hai nước hiện đang hợp tác rất hiệu quả trên tinh thần láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Hai bên nhất trí chỉ đạo Ủy ban Liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền hai nước thúc đẩy đàm phán, tìm giải pháp đối với các đoạn biên giới còn tồn đọng và hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp các chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và tìm những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại - đầu tư, ngân hàng, năng lượng điện, khai khoáng, dầu khí, trồng cây công nghiệp, giao thông vận tải, viễn thông, giáo dục đào tạo...

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ GTVT VN và Bộ Giao thông - Công chính Campuchia về việc xúc tiến nghiên cứu việc xây dựng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Phnom Penh - Ba Vet; Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TB-XH VN và Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Cải tạo thanh niên Campuchia về dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ cai nghiện tự nguyện dựa vào cộng đồng dành cho người nghiện ma túy tại tỉnh Preah Sihanouk; Công thư trao đổi về gia hạn thêm ba năm Bản ghi nhớ hợp tác ngư nghiệp giữa Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT VN và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia; Bản ghi nhớ về hỗ trợ xây dựng đại lộ hữu nghị Phnom Penh - Hà Nội giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Phnom Penh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin; tới chào và chúc mừng năm mới Đại tăng thống, còn gọi là vua sư Samdech Tep Vong; tiếp thân mật Hội Hữu nghị Campuchia - VN do bà Men Sam An, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; Bộ trưởng Quan hệ với quốc hội, thượng viện và thanh tra; Chủ tịch hội dẫn đầu tới chào.

Trước đó, chiều 24.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã tới thăm hỏi, nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán VN tại Campuchia và đại diện cộng đồng người VN đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.

TTXVN