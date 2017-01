Hơn 30 đơn cầu cứu đã được gửi cơ quan chức năng báo về trường vợ chồng chủ một tiệm tạp hóa ở xã biển Bình Minh huy động tiền dưới hình thức góp hụi rồi "biến mất" với nhiều tỉ đồng.



Theo thông tin từ Công an xã Bình Minh (H.Thăng Bình), vợ chồng bà "chủ hụi" hiện không có mặt tại địa phương. Ông Trần Công Tân, Trưởng công an xã Bình Minh, cho biết đã có hơn 30 người dân thôn Tân An (xã Bình Minh) gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Hải, "chủ" đường dây hụi này.



Ông Tân cho biết thêm là hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh vụ việc có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, một số người gửi đơn cầu cứu vẫn chưa cung cấp được các giấy tờ chứng minh đã cho gia đình bà Hải vay vốn dưới hình thức chơi hụi.

Bà Trương Thị Xuân (46 tuổi, thôn Tân An) cho biết mình mang 150 triệu đồng cho bà Hải “vay” từ đầu năm 2015 với lãi suất 0,8% mỗi tháng, khi nào cần tiền bà Hải sẽ hoàn trả.

“Thời gian đầu bà Hải chi trả rất sòng phẳng. Khoảng giữa năm 2016, bà Hải xin khất liên tục và sau đó lặng lẽ đi đâu mất”, bà Xuân nói.

Mạnh Cường