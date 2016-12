Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái , Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, chủ trì họp báo. Tham dự cuộc họp còn có đại diện của Viện KSND tỉnh Yên Bái.

Theo trung tá Phạm Anh Sơn - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 18.8, Công an tỉnh nhận được thông tin về vụ nổ súng tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái.

Sau khi cử lực lượng tiếp cận hiện trường, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bị bắn gục trong phòng làm việc.

Nghi phạm gây án là ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cũng nằm gục tại hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường xác định hiện trường vụ án không bị xáo trộn, phòng làm việc của cả ông Tuấn và ông Cường không bị lục soát. Công an thu giữ 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn trong phòng ông Tuấn và 1 khẩu súng K59, cơ quan điều tra còn thu được 1 chiếc cặp, bên trong có 50 triệu đồng. Trong phòng ông Tuấn có két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng và 1 số nhẫn chưa xác định chủng loại, giá trị.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể ông Cường có 4 vết đạn, ông Tuấn có 3 vết đạn, ông Minh có 3 vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái.

Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an kiểm tra 1 điện thoại thu được tại phòng ông Cường, 2 điện thoại và 1 USB tại phòng ông Tuấn, qua kiểm tra không phát hiện dữ liệu gì có liên quan đến vụ án.

Khám xét ô tô của ông Đỗ Cường Minh đỗ ở sân Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát hiện dưới tấm lót sàn trong ôtô có 1 con dao nhọn tự chế (chuôi gỗ) dài 35 cm và 2 đơn tố cáo tham nhũng ở Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.

Cũng theo trung tá Phạm Anh Sơn, Công an tỉnh Yên Bái đã đình chỉ điều tra vụ án với lý do thủ phạm gây ra vụ án là Đỗ Cường Minh đã chết.



Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái, động cơ gây án của Đỗ Cường Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái.



Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái nhận định, do bất mãn, bức xúc cá nhân trong việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

Theo cơ quan điều tra, ông Đỗ Cường Minh được sắp xếp đảm nhiệm chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm sau khi sáp nhập hai chi cục nêu trên.

Liên quan đến xác minh đơn tố cáo tham nhũng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái: Tháng 4 và tháng 7.2015, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, nhận được 2 lá đơn (đơn nặc danh) tố cáo tham nhũng ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái và giao cho Công an tỉnh Yên Bái tiến hành xác minh nội dung đơn.

Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức xác minh, đến ngày 10.8.2016 có kết quả như sau: Quá trình thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Yên Bái thì Ban quản lý dự án và Hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn để xảy ra sai phạm là đã sử dụng một phần kinh phí dự án để chi vào các việc như: Chi cho ăn uống, tiếp khách để tổ chức hội nghị tại thôn bản; chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ; mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm. Trong sự việc này, dù chưa phát hiện có tư lợi cá nhân nhưng ông Đỗ Cường Minh có một phần trách nhiệm bởi là người quản lý, điều hành chung hoạt động của dự án.

