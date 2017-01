Khi thấy Tổ tuần tra, nhóm thanh niên này đã bỏ chạy tán loạn. Một gia đình ở gần đó đã phát hiện anh Phạm Đặng Toàn nằm trước vỉa hè trước trong tình trạng tím tái mặt mày nên đã kêu mọi người đưa anh Toàn đi cấp cứu, nhưng anh Toàn đã tử vong trước khi đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn.

Sau đó, một số người dân quá khích đã tấn công hai công an trong tổ tuần tra. Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, hiện tại cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc hai công an bị đánh