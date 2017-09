Ngày 20.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi họp với Viện KSND, TAND, Công an, Sở NN-PTNT, Chi cục kiểm lâm và chính quyền H.An Lão để nghe báo cáo tình hình, bàn phương hướng xử lý vụ hơn 60 ha rừng tự nhiên do UBND xã An Hưng (H.An Lão) quản lý bị chặt phá.