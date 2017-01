* Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

0C. Ngày 8.1, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết băng giá đã xuất hiện ở khu vực núi Phanxipang (thị trấn Sa Pa, H.Sa Pa) có độ cao từ 2.900 m trở lên, do tác động của không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm xuống dưới 0C.

Qua thông tin xác minh từ cán bộ tại trạm khí tượng Sa Pa, băng giá xuất hiện vào đêm 7.1 rạng sáng 8.1 có độ dày như tấm kính khoảng 0,5 - 1 cm. Đây là lần thứ hai băng giá được ghi nhận xuất hiện ở vùng núi cao Phanxipang. Trước đó, ngày 30.12.2016 khu vực này cũng có băng giá nhưng mỏng hơn.

Cũng theo ông Lưu Minh Hải, nhiệt độ đo lúc 7 giờ ngày 8.1 tại TT.Sa Pa là 7,90C nhưng đến trưa cùng ngày nhiệt độ tăng lên hơn 170C. Do tác động của không khí lạnh biến tính gây ra bức xạ nhiệt mặt đất lớn khiến nhiệt độ giảm sâu về đêm làm xuất hiện băng giá.

Cùng ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết đã ghi nhận bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Dự báo đến 10.1, không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió tây trên cao sẽ gây ra một đợt mưa trên diện rộng ở miền Bắc.

* Ngày 8.1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Hiện nay một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông, miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 8 - 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13 giờ ngày 9.1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 -50 km/giờ), giật cấp 7 - 8.nh: Minh Hằng

P.Hậu - M.Hằng - C.Nhân