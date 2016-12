Xe buýt BS 78K-7375 do tài xế Mạc Thế Nhân điều khiển theo hướng bắc- nam đi trên QL1 thuộc xã An Cư, H.Tuy An (Phú Yên) đã tông vào dải phân cách khiến 8 người trên xe buýt bị thương.

Trưa 31.12.2016, trên QL1 thuộc xã An Cư, H.Tuy An (Phú Yên), xe buýt BS 78K-7375 của Công ty vận tải du lịch và xe buýt Anh Tuấn, do tài xế Mạc Thế Nhân (37 tuổi, ở H.Phú Hòa) điều khiển theo hướng bắc - nam, trên xe có 18 hành khách, khi đến địa điểm trên đã tông vào dải phân cách giữa đường. Sau khi va chạm, xe buýt tiếp tục lao sang bên đường ngược chiều. Hậu quả, 8 người trên xe buýt bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện H.Tuy An. Trước đó, rạng sáng 31.12, trên QL25 thuộc xã Hòa Định Tây, H.Phú Hòa, xe đầu kéo BS 78C-035.85 chở gỗ hộp, do tài xế Lê Văn Chín (39 tuổi, ở H.Tuy An) điều khiển đã lao xuống ruộng rồi lật ngửa. Tài xế và phụ xe may mắn thoát chết. Hàng chục khối gỗ trên xe được tài xế khai là chở từ tỉnh Gia Lai về Phú Yên; Công an H.Phú Hòa vẫn đang tiếp tục đo đếm, kiểm tra nguồn gốc.

Đức Huy