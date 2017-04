Khoảng 17 giờ 30 ngày 13.4, xe khách giường nằm BS 37B-006.70 (chạy tuyến TP.Vinh, Nghệ An - Hà Nội) do ông Ngô Quang Thông (41 tuổi, ngụ TP.Vinh) điều khiển lưu thông trên QL1A, đoạn qua xã Nghi Trung (H.Nghi Lộc, Nghệ An) thì phát nổ rồi bốc cháy dữ dội