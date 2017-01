Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 29C - 376.21 do tài xế Đồng Văn Khánh (34 tuổi, ngụ tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đến địa phận xã Hoàng Kim (huyện Hoằng Hóa) thì bị xe khách mang biển kiểm soát 37V - 3010 do tài xế Nguyễn Hữu Cường (48 tuổi, ngụ tại H.Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển chở khoảng 30 hành khách chạy từ phía sau lao lên đâm trúng phần hông xe.