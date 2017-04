Liên tục hai ngày 19, 20.4, hàng chục hộ dân sinh sống trên đường vào cảng nội địa Đức Hạnh (xã Tân Phước, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã dùng vật cứng (đá, gỗ...) chặn đường, không cho xe tải chở đá lưu thông qua đây. Công an xã Tân Phước phối hợp với Công an H.Tân Thành đã đến hiện trường, giữ an ninh trật tự, can thiệp nguy cơ xô xát giữa người dân và các tài xế.

Theo nhiều người dân, hơn 20 năm qua, từ khi có con đường vào cảng nội địa Đức Hạnh thì bà con sống hai bên đường chịu khổ với bụi và tiếng ồn do xe chở đất đá quá tải gây ra. Nhiều trẻ em, người già bệnh về đường hô hấp. “Chúng tôi đã nhiều lần chặn xe ben, xe tải chở đá quá tải, không cho đi vào đường này nhưng đâu lại vào đấy. Chính quyền các cấp cho lực lượng công an đến đứng một lúc rồi đi, sau đó xe ben lại chạy ầm ầm”, ông Đoàn Xuân Tới (58 tuổi, Tổ trưởng tổ dân cư số 19, ấp Phước Lộc, xã Tân Phước) bức xúc.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng xe quá tải chở đất đá không chỉ diễn ra ở đường vào cảng nội địa Đức Hạnh mà còn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sáng 17.4, PV có mặt tại trạm cân di động trên địa bàn xã Tân Hưng (TP.Bà Rịa) thì không phát hiện xe ben chở đá nào lưu thông qua khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Nhưng đến trưa, khi nhân viên trạm cân tải trọng tạm nghỉ thì hàng chục xe ben chở đá từ các mỏ ở xã Châu Pha (H.Tân Thành) nối đuôi nhau chạy ra hướng quốc lộ 51 để vào các cảng vật liệu gần cầu Bà Nanh ở xã Tân Hải (H.Tân Thành) đổ đá.

Sáng 19.4, PV chứng kiến khoảng 10 xe ben chở đá đậu bên đường Hội Bài - Đá Bạc, gần vòng xoay xã Đá Bạc (H.Châu Đức) mà không chịu di chuyển vì phía trước có lực lượng CSGT H.Châu Đức đang đứng chốt chặn. Anh T. chở con đi học hằng ngày trên đường Hội Bài - Đá Bạc cho biết: "Từ khi có xe cân tải trọng của thanh tra giao thông trên tuyến đường này, người dân không thấy xe ben chở quá tải, bạt mạng trên đường nữa. Tuy nhiên, lúc lực lượng thanh tra giao thông, CSGT không làm việc thì tài xế lại tranh thủ cho xe chạy, nhất là vào trưa hoặc chiều tối”.

Còn tại khu vực ngã ba Long Sơn (đoạn trên quốc lộ 51, xã Tân Hải, H.Tân Thành), theo ghi nhận của PV, từ 11 giờ 30 đến gần 14 giờ hằng ngày, có hàng trăm lượt xe ben chở đá chạy từ hướng TP.Bà Rịa vào các cảng gần cầu Bà Nanh (xã Tân Hải). Các xe ben chở đá chạy với tốc độ khá nhanh, nối đuôi nhau để vào các cảng ở khu vực này. Một người dân ở khu vực ngã ba Long Sơn cho hay các xe ben chở đá tranh thủ chạy vào buổi trưa và chiều tối để tránh lực lượng TTGT và CSGT.

Nguyễn Long