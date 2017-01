Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17.1, tại km 97 + 900 trên QL 20, đoạn đi qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao liên hoàn giữa 4 xe tải, khiến 1 xe tải chở rau đang đổ đèo lao thẳng xuống vực sâu.

tin liên quan Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, 1 người chết, 5 người bị thương Lúc 17 giờ ngày 13.3, tại km 101 - Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 5 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BS 63C - 036.12 do tài xế Nguyễn Hữu Thanh Toàn (41 tuổi, ngụ tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển chở khoảng 11 tấn rau đang đổ đèo Bảo Lộc. Đến địa điểm trên, xe 63C - 036.12 va chạm với xe tải mang BS 49C - 081.47 do tài xế Hồ Văn Phi (29 tuổi, ngụ tại H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển đang lên đèo.

Sau cú va chạm, xe tải chở rau 63C - 036.12 tiếp tục va chạm với xe tải mang BS 89K - 6599 do tài xế Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe tải chở rau tiếp tục va chạm với xe tải mang BS 29C - 362.81 do tài xế Bùi Khắc Thiện (36 tuổi, ngụ tại Thủ Dầu Một, Bình Dương) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc, rồi đâm vào lan can trên đèo, lao thẳng xuống vực.



Vụ va chạm liên hoàn khiến 3 xe bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu và phần đuôi, riêng xe tải chở rau lao xuống vực, hư hỏng nặng, 11 tấn rau đổ tràn ra bên ngoài.

Tai nạn còn làm đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ nhiều giờ. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

tin liên quan Tai nạn ở đèo Bảo Lộc, xe đầu kéo 'treo' trên miệng vực Sau cú va chạm, xe khách bị lật ngửa, 6 hành khách trong xe khách la hét thất thanh. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị lật nghiêng, đầu xe 'treo' trên miệng vực.

Trùng Dương