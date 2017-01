Xe taxi nát đầu trên quốc lộ sau khi cày vào dải phân cách Rạng sáng ngày 5.1, xe taxi mang BS 60A - 253.78, do tài xế Nguyễn Đức Thu (56 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên QL1A hướng từ Xuân Lộc về TP.HCM. Theo tài xế Thu, khi đến cầu Dầu Giây, phạm vi của đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây (thuộc ấp 97, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), taxi 60A - 253.78 bất ngờ bị 1 xe tải lưu thông cùng chiều từ phía sau va chạm. Cú va chạm khiến xe taxi mất lái, lao vào dải phân cách, bể nát phần đầu xe, tài xế xe taxi may mắn an toàn. Cũng theo tài xế Thu, lúc đó do quá hoảng nên tài xế Thu không nhìn rõ BS xe tải va chạm với xe taxi của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trung Nguyên