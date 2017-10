Sáng 8.10, trên tỉnh lộ 643, thôn Tân Lập, xã An Mỹ, H.Tuy An (Phú Yên), xe tải BS 77C-029.64 chở gỗ keo do anh Lê Đình Phục (34 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển, đã đâm vào vách núi khiến tài xế bị gỗ đè tử vong tại chỗ.



Riêng phụ xe (chưa rõ danh tính) bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin, người dân và lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu nâng ca bin mới đưa được ra ngoài chuyển cấp cứu. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Đức Huy - Khắc Nho