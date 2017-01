8 giờ 30 phút ngày 21.1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashin Lines). Đây là một trong những đại án kinh tế gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng do các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashin Lines liên kết thực hiện.

Các bị can đưa ra xét xử gồm: Trần Văn Liêm (61 tuổi) nguyên Tổng Giám đốc Vinashin Lines, Trần Văn Khương (66 tuổi), nguyên Kế toán trưởng Vinashin Lines và Giang Kim Đạt (39 tuổi), nguyên Trưởng phòng kinh doanh của Vinashin Lines, bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Còn bị can Giang Văn Hiển (66 tuổi) là bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội Rửa tiền.

Xuất hiện tại tòa, bị cáo Giang Kim Đạt gầy, yếu và già hơn rất nhiều so với thời điểm bị bắt. Khuôn mặt của bị cáo Đạt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong khi đó, ba bị cáo Liêm, Khương và Hiển không có nhiều thay đổi so với thời điểm bị bắt.

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2006 - 3.2007, bị can Liêm ký hợp đồng mua ba con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix. Quá trình đàm phán mua tàu, bị can Liêm giao cho Đạt thực hiện.

Đạt đàm phán với công ty môi giới Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Sumer của Panama với giá 6,25 triệu USD, tàu Vinashin Island được mua với giá 5,95 triệu USD của Croatia, tàu VinashinPhoenix được mua với giá 21,55 triệu USD của Hy Lạp.

Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng... xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines), ngày 3.11 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khương (65 tuổi), nguyên kế toán trưởng Vinashinlines về hành vi tham ô tài sản. Quá trình đàm phán, Đạt thỏa thuận với Marvin Shipping LTD để được hưởng số tiền hoa hồng từ hợp đồng mua ba con tàu nêu trên là 11,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền hoa hồng kể trên đều được công ty môi giới Marvin Shipping LTD chuyển vào tài khoản của bố Đạt là ông Giang Văn Hiển.

Từ tháng 5.2006 - 6.2008, thông qua các công ty môi giới, các bị can Liêm, Đạt và Khương đã thoả thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê 9 con tàu để chiếm đoạt tiền của Vinashin Lines với tổng số tiền hơn 249 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, các bị can Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Vinashin Lines số tiền hơn 260 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng, bị can Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng và bị can Khương chiếm đoạt 110.000 USD. Còn bị can Hiển sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình, đã rút tiền mặt ra đưa cho bị can Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản, mua đi bán lại 13 ô tô đứng tên mình và người thân.

Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm Giang Kim Đạt cùng ba bị cáo trong vụ án sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 21 - 24.1.

Hà An