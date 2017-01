Các bị cáo được đưa ra xét xử về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án là Đặng Thế Vinh, nguyên trưởng phòng 10, Viện KSND tỉnh Bắc Giang; Trần Nhật Luật, nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời điểm xảy ra vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, 2 bị cáo này là kiểm sát viên và điều tra viên của vụ án.

Tại phiên tòa này, ông Nguyễn Thanh Chấn và vợ là bà Nguyễn Thị Chiến được TAND tỉnh Bắc Giang mời đến phiên xử với tư cách người làm chứng. Tuy nhiên, cả 2 người đều không có mặt với lý do sức khỏe.

tin liên quan Tòa án nhân dân tối cao xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn (TNO) Sau hơn 10 năm ngồi tù oan, sáng nay 17.4, ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được Tòa án Nhân dân Tối cao đọc lời xin lỗi.





Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 8.2003, chị Nguyễn Thị Hoan bị giết hại tại nhà riêng ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Công an xác định ông Chấn, hàng xóm với nạn nhân, là thủ phạm. TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt ông Chấn án tù chung thân do giết người "có tính chất côn đồ". Đơn kêu oan của ông Chấn sau đó không được TAND Tối cao chấp nhận.

Trong 10 năm ngồi tù, ông Chấn và gia đình đã liên tục gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan chức năng. Đến tháng 7.2013, Cục điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc khi phát hiện diễn biến mới là hung thủ trong vụ án này là một người khác, không phải ông Chấn.

Ngày 6.11.2013 TAND Tối cao mở phiên tái thẩm đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn giết người với mức phạt tù chung thân. Hung thủ của vụ án này là Lý Nguyễn Chung người cùng làng với ông Chấn đã ra đầu thú và đã bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù tội giết người và cướp tài sản.

Lật lại hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng xác định trong vụ làm oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, các điều tra viên, kiểm sát viên thuộc cơ quan tố tụng Bắc Giang đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ, gây ra oan sai cho ông Chấn.

Thái Sơn