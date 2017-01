TP.HCM mỗi ngày có thêm 200 ô tô đăng ký mới Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM - CATP), hiện trung bình mỗi ngày tại TP có khoảng 800 mô tô, xe gắn máy và 200 ô tô đăng ký mới. Tính đến tháng 11.2016, TP đang quản lý hơn 7,8 triệu xe cơ giới (trong đó hơn 7,2 triệu mô tô, xe gắn máy và hơn 600.000 ô tô), chưa kể lượng mô tô, xe gắn máy các tỉnh hoạt động hằng ngày trên địa bàn TP. So với năm 2010 tăng 54% tổng số phương tiện (tăng 58% mô tô, xe gắn máy và tăng 32% ô tô) - từ gần 4,9 triệu xe năm 2010 và đến nay đã hơn 7,8 triệu xe. Theo đại úy Cao Đức Thịnh, Phó trưởng Đội tham mưu PC67, thời gian của giờ cao điểm ùn tắc giao thông kéo dài ra, trước đây từ 16 - 18 giờ thì nay 16 giờ có thể kéo dài đến 20 giờ, thậm chí trưa (khoảng 11 - 12 giờ) cũng có dấu hiệu giống như giờ cao điểm, ùn tắc giao thông cục bộ ở các tuyến đường trung tâm. “Trước mắt, PC67 sẽ tham mưu cho CATP chỉ đạo công an các quận, huyện huy động lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố cùng xuống đường tham gia điều tiết giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông. Ngoài ra, cần huy động thêm các đoàn thể xã hội, cựu chiến binh, lực lượng thanh niên xung phong cùng hỗ trợ, góp sức tham gia”, đại úy Thịnh cho biết. Đàm Huy