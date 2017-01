Ghi nhận ý kiến của VKS về đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự Trần Quí Thanh Về quan điểm của VKS tại phiên tòa phúc thẩm đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng: thu hồi 500 tỉ đồng Phạm Công Danh đã chuyển cho ông Trần Quí Thanh, thu hồi 119 tỉ đồng từ bà Bích, 135 tỉ đồng từ bà Phấn thay vì cấp sơ thẩm tuyên thu hồi theo thứ tự ông Thanh chỉ 362 tỉ đồng, bà Bích hơn 72 tỉ đồng, bà Phấn hơn 97 tỉ đồng; đồng thời, thu hồi thêm 81,1 tỉ đồng tiền lãi Danh đã chuyển ông Thanh. HĐXX xét thấy các khoản tiền VKS đề nghị thu thêm chưa được tòa cấp sơ thẩm xem xét và sau khi xét xử sơ thẩm VKS cũng không có kháng nghị nên cấp phúc thẩm cũng không thể đặt ra xem xét. Ngoài ra, HĐXX ghi nhận quan điểm của VKS, kiến nghị các cơ quan tố tụng ở giai đoạn 2 vụ án, khi xem xét hành vi phạm tội của đối tượng Phạm Thị Trang (Trang “phố núi”, đã xuất cảnh), Hứa Thị Phấn cũng sẽ làm rõ trách nhiệm hình sự ông Trần Qúi Thanh, bà Trần Ngọc Bích với vai trò giúp sức cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho VNCB 5.190 tỉ đồng như VKS đề nghị. Đối với đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với các đối tượng liên quan trong vụ án mà HĐXX sơ thẩm đã khởi tố vụ án và các đối tượng mà Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm nhận thấy việc áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh là biện pháp hành chính, thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong giai đoạn 2 của vụ án. HĐXX cũng ghi nhận ý kiến của VKS, kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ khoản lãi 405 tỉ đồng mà bà Trần Ngọc Bích đã nhận từ Phạm Thị Trang để truy thu thuế thu nhập cá nhân và xem xét hành vi trốn thuế; làm rõ số tiền Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích đã nhận cho Phạm Công Danh vay hơn 16.000 tỉ đồng nhằm truy thu thuế thu nhập cá nhân và xem xét xử lý hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật.