Liên hoan phim Quốc tế Okinawa là sự kiện quy tụ nhiều nhà sản xuất, nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Á hậu Huyền My được mời tham dự với vai trò diễn viên chính trong phim The lover with beautiful heart, một dự án điện ảnh kết hợp giữa Việt Nam và Myanmar.

Lần đầu đến Nhật Bản tham dự sự kiện nhưng Huyền My đã thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông bởi vẻ ngoài rạng rỡ và khả năng giao tiếp. Người đẹp nhận được rất nhiều câu hỏi phỏng vấn và tự tin trả lời báo chí Nhật Bản bằng tiếng Anh. Á hậu 22 tuổi cho biết đây là dịp để cô cọ xát, chuẩn bị cho việc đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand 2017 sắp tới.

Đồng hành cùng Á hậu Huyền My còn có vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Sau khi sự kiện kết thúc, Huyền My sẽ cùng mẹ khám phá đất nước Nhật Bản trong vài ngày, sau đó có chuyến đi Haiwai để nghỉ ngơi trước khi bước vào "trận chiến" căng thẳng sắp tới.

Trong khi đó, bộ phim điện ảnh đầu tay Cây cầu trên mây (tên mới) do Huyền My thủ vai chính dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2017. Trong phim này, Huyền My đóng cùng với Nay Toe, nam diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Á hậu cũng tiết lộ hiện cô nhận được rất nhiều lời mời đóng phim từ các nhà sản xuất, làm phim trong và ngoài nước nhưng vẫn đang cân nhắc để chọn cho mình kịch bản thích hợp.

Ngát Ngọc

Ảnh: Nhân vật cung cấp