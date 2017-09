Mới đây nhất, Thúy Vân còn trở thành stylist khách mời trong mùa 3 chương trình tư vấn làm đẹp, thời trang nổi tiếng How Do I Look? Asia. Đây là chương trình ra đời tại Mỹ năm 2004, đến 2012 thì kết thúc và được dẫn dắt bởi stylist gốc Việt nổi tiếng Jeannie Mai.

Dù kết thúc tại Mỹ nhưng ở châu Á, chương trình vẫn diễn ra và Thúy Vân là 1 trong 4 vị khách mời của cuộc thi năm 2017 cùng với các nghệ sĩ: Elfira Loy (Malaysia), Farah Quinn (Indonesia), Joey Mead King (Philippines). “Chương trình này được phát sóng ở tất cả các nước châu Á, trong đó có VN. Hành trình của cuộc thi đã được Vân quay tại Singapore và sẽ lên sóng lúc 19 giờ, bắt đầu từ ngày 25.9 trên kênh Diva ở VN”, Vân cho biết. Ngoài ra, người đẹp vừa nhận lời làm khách mời và nhà sản xuất cho một số chương trình sẽ công bố vào tháng 10.





Dạ Ly