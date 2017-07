Ngày 1.7 mới đây, Adele gây bất ngờ khi thông báo hủy bỏ hai đêm diễn cuối cùng trong tour The Final tại sân vận động Wembley (Anh) vì lý do sức khỏe. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ mình đã đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán bị tổn thương dây thanh quản, không thể tiếp tục biểu diễn được. Cô được khuyên không nên tiếp tục hát nếu không muốn tình trạng này nặng hơn. “Họa mi nước Anh” còn bật mí là từng nghĩ đến việc hát nhép bởi rất mong muốn phục vụ khán giả. Tuy nhiên, phút chót, cô không thể làm điều đó nên đành hủy diễn.

Adele cho biết bản thân rất đau lòng khi phải đưa ra quyết định này và có lẽ cô sẽ buồn bã hơn nữa khi biết được mình đã bỏ lỡ hàng triệu bảng Anh về phương diện doanh số bán DVD.

Theo Daily Mail, 100 máy quay đã được dựng lên để ghi hình cho đêm diễn Adele Live 2017: The Final dự kiến phải diễn ra vào ngày 1 và 2.7 ở sân vận động Wembley.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun về việc quay DVD: “DVD được đầu tư sản xuất công phu và tất cả kế hoạch đều đã đâu vào đấy”… nhưng đáng tiếc mọi việc đều không thực hiện được. Người này khẳng định: “Đương nhiên là DVD này có thể thu về hàng triệu bảng doanh thu trên toàn thế giới đấy”.

Được biết, DVD concert lần này dự kiến sẽ do Matt Askem - đạo diễn từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jay-Z và Take That, thực hiện. Và nếu mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi thì đây là DVD concert thứ hai của Adele, sau đêm diễn ở Royal Albert Hall hồi năm 2011.

Chủ nhân hit Hello đã biểu diễn tổng cộng 121 đêm thuộc tour The Final của trong vòng 25 tháng qua, từ Bắc Mỹ, Vương quốc Anh, Ireland, châu Âu, Úc đến New Zealand. Theo kế hoạch ban đầu, cô đáng lẽ phải kết thúc chuyến lưu diễn ở Wembley trong bốn đêm 28, 29.6 và 1, 2.7, nhưng lại bỏ mất hai ngày cuối cùng.

Việc Adele hủy bỏ hai đêm diễn đã làm rất nhiều người hâm mộ tức giận và thất vọng. Dù cô mong mỏi mọi người tha thứ cho mình và ban tổ chức cũng hoàn trả tiền vé, nhưng fan vẫn không giấu được sự phẫn nộ. Do cô thông báo khi concert chỉ còn vài giờ nữa diễn ra nên người hâm mộ không kịp trở tay, khiến không ít fan tốn tiền cho khách sạn và di chuyển.

Thậm chí, một số người còn chỉ trích giọng ca sinh năm 1988 là “làm việc không có đạo đức” và quá tham lam khi công bố nhiều ngày diễn mà vượt quá khả năng của bản thân.

Đây cũng không phải lần đầu Adele hủy show vì vấn đề sức khỏe. Theo Guardian, cô từng phải hủy toàn bộ lịch diễn cuối năm 2011 do gặp vấn đề ở dây thanh quản, phải phẫu thuật.

Thanh Đào