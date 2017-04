Cặp đôi Phở Đặc Biệt - Sun Ht đã đến Malaysia để tham dự lễ trao giải Influence Asia 2017 cùng nhiều sao Việt. Khi thấy dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc của Jessica (cựu thành viên nhóm SNSD của Hàn Quốc) tại buổi trao giải, Sun Ht đã quay clip và đăng tải lên Instagram kèm theo câu bình phẩm: "Chảnh quá!".

Lời nhận xét có phần hơi cảm tính của Sun Ht vấp phải phản ứng của dân mạng, đặc biệt là đông đảo fan của "nữ hoàng băng giá" Jessica. Chưa dừng lại đó, Phở Đặc Biệt cũng đã đăng lên Instagram hình ảnh stylist Kelbin Lei đang sải bước để nhại lại dáng đi và điệu bộ của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc trong khoảnh khắc cô được các phóng viên ảnh vây quanh. Nam diễn viên Yêu còn viết: "They have Jessica. We have Kelbin Kei" (Họ có Jessica. Chúng tôi có Kelbin Kei).

Sự việc này đang khiến Sun Ht lẫn Phở bị "ném đá" dữ dội buộc cả hai phải lên tiếng xin lỗi ngay khi vừa về đến Việt Nam vào chiều 9.4. Sun Ht cho rằng từ "chảnh" mà mình nói đến là ở trong từ "sang chảnh" và chính vì điều đó đã gây hiểu lầm với các fan của Jessica. Cả hai đã gửi lời xin lỗi và mong mọi người thông cảm trong sự việc lần này.

Trong khi cư dân mạng bức xúc trước thái độ của cặp đôi trên, Noo Phước Thịnh lại nhận được nhiều sự chú ý khi thân thiết với nữ ca sĩ đến từ Hàn Quốc. Noo Phước Thịnh và Jessica Jung đều được ban tổ chức sắp xếp ngồi gần nhau. Lúc đợi trong hậu trường, cả hai đã tranh thủ làm quen và trò chuyện. Với vốn tiếng Anh khá tốt, giọng ca sinh năm 1988 giao lưu thân thiết cùng người đẹp xứ kim chi. Khi biết chủ nhân hit Như phút ban đầu từng sang Hàn Quốc tham dự MAMA 2016 (Mnet Asian Music Awards 2016) và biểu diễn tại Asia Song Festival 2016, cựu thành viên SNSD không giấu được sự hào hứng. Cô cũng thoải mái lưu lại kỷ niệm đẹp với Noo Phước Thịnh bằng loạt hình ảnh.

Kết quả lễ trao giải Influence Asia 2017, nữ nhà văn Gào đã tỏa sáng với hai lần giành chiến thắng ở hai hạng mục khác nhau. Vượt qua nhiều tên tuổi trong nước, cô được ban tổ chức công nhận là người có Lối sống ảnh hưởng nhất (hạng mục Lifestyle) và Bà mẹ có sức ảnh hưởng nhất (hạng mục Parenting). Ở hạng mục Beauty (Sắc đẹp), Changmakeup là người được xướng tên trước Chloe Nguyễn, Trinh Phạm, Quỳnh Anh Shyn. Hạng mục Fashion (Thời trang) đánh dấu chiến thắng của Châu Bùi trước Decao, Kelbin Lei và Quỳnh Anh Shyn. Hạng mục Breakout Influencer (Gương mặt đột phá) thuộc về Rocker Nguyễn khi đánh bại Châu Bùi, An Nguy và Mai Ngô. JVEvermind là người giành chiến thắng giải Youtube Personality (Lối sống nổi bật trên Youtube) trước An Nguy, HuyMe Productions, Phở Đặc Biệt. Đáng chú ý hơn cả là việc Mai Ngô được cựu thành viên SNSD Jessica xướng tên nhận giải nhưng lại không lên sân khấu khiến khán giả lẫn ban tổ chức ngạc nhiên. Giải thưởng Mai Ngô được trao là Influencer Of The Year - hạng mục quan trọng nhưng được ban tổ chức giữ kín đến phút cuối.

Thanh Đào