Bé Bảo Nghi trưởng thành trong loạt ca khúc xuân xưa

Bé Hà My gọi bố mẹ về quê ăn tết gây xúc động Sau thành công của các ca khúc nhạc phim Mẹ ơi đừng bỏ con (phim Bệnh viện ma), Mưa và nắng (phim Nắng), Bùi Hà My tiếp tục cho ra mắt MV mới mang tên Gia đình là số 1 - hòa cùng không khí tươi vui, rộn ràng của ngày xuân đang đến gần. Bùi Hà My được biết đến từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí với sự dìu dắt của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Hiện bé đang học lớp 7 tại Hà Nội. Trong MV Gia đình là số 1 ngập tràn không khí xuân, Hà My khoe giọng hát trong veo đầy cuốn hút . Đặc biệt, trong sản phẩm âm nhạc này, Bùi Hà My còn “gây sốt” bởi khả năng đọc rap điêu luyện, mang đến câu chuyện cảm xúc của tình cảm gia đình trong ngày tết.