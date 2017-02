Theo Entertainment Tonight, hôm 2.2, Beyonce được nhìn thấy đang diễn tập cho lễ trao giải Grammy 2017 cùng dàn vũ công ở Los Angeles, California (Mỹ). Thông tin này khiến nhiều người hết sức bất ngờ bởi nữ ca sĩ đang mang bầu khá lớn.

Tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh lần thứ 59, Beyonce đang dẫn đầu danh sách với 9 đề cử, bao gồm các hạng mục quan trọng như Ca sĩ của năm, Album của năm (Lemonade) và Bản ghi âm của năm (ca khúc Formation). Đồng thời, với tổng cộng 62 lần xuất hiện trong danh sách đề cử, Beyonce cũng là nữ nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất trong lịch sử Grammy tính đến thời điểm này. Tiết mục biểu diễn tại Grammy vào tối 12.2 (giờ địa phương) sẽ là sân khấu đầu tiên của Beyonce kể từ khi chia sẻ việc lên chức mẹ lần hai. Các nghệ sĩ tham gia trình diễn ở đêm trao giải còn có The Weeknd, Alicia Keys, Adele, John Legend, Bruno Mars, Metallica, Carrie Underwood, Keith Urban...

Có thể nói những ngày gần đây là khoảng thời gian khá đặc biệt của gia đình Beyonce. Hình ảnh thông báo mang thai của cô thông qua trang cá nhân lập kỷ lục là bài đăng trên Instagram nhận được nhiều lượt "like" nhất với gần 9 triệu lượt (tính đến sáng 3.2 giờ Việt Nam).



Sau đó, giọng ca 35 tuổi lại gây chú ý khi tung album ảnh mang bầu có tên I Have Three Hearts (Tạm dịch: Tôi có ba trái tim) đi kèm với bài thơ do nhà văn người Anh gốc Somali Warsan Shire sáng tác, người từng cộng tác với Beyonce trong album Lemonade.

Trong loạt ảnh tuyệt đẹp, Beyonce tự hào khoe bụng bầu trong những tư thế tạo dáng và trang phục đa dạng. Một trong những hình ảnh để lại dấu ấn nhất là lúc chủ nhân hit Hold up ngồi trên một chiếc xe cổ phủ đầy hoa, đằng sau là tấm nền bầu trời màu xanh.

Sê ri ảnh ấn tượng khác cho thấy nhiều “da thịt” của Beyonce hơn bởi cô gần như khỏa thân hoàn toàn. Nhiều người đánh giá một vài hình ảnh của vợ Jay-Z phần nào gợi nhớ đến Demi Moore trên tạp chí Vanity Fair năm 1991.

Cuối cùng là phải kể đến cô bé Blue Ivy đáng yêu. Khoảnh khắc fan thích thú nhất là khi cô bé 5 tuổi hôn lên bụng mẹ, thể hiện tình yêu thương với hai người em sắp chào đời.

Thanh Đào

Ảnh: Instagram Beylite