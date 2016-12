Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên: Người chụp ảnh nude cần có đạo đức nghề nghiệp Ảnh: Nhân vật cung cấp Ảnh: Nhân vật cung cấp Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên sinh năm 1960, tại Huế, là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN. Anh từng đoạt 50 giải thưởng trong nước và quốc tế, có trên 300 tác phẩm được chọn triển lãm tại hơn 60 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới (trong đó có hai tác phẩm Xuân thì và Lối về được trưng bày tại Viện Bảo tàng nhiếp ảnh nghệ thuật Tây Ban Nha)...



Để tìm hiểu thêm về việc chụp ảnh nude nghệ thuật đúng nghĩa, Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, người từng đeo đuổi việc chụp ảnh nude suốt 24 năm.



Thái Phiên đã đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước với các tác phẩm ảnh nude nghệ thuật được đánh giá cao.



Anh nhận xét ra sao về tình trạng lợi dụng chụp ảnh nude để thỏa mãn nhục dục cá nhân hoặc biến tướng sang quảng bá cho gái mại dâm? Nếu như trong nghề y có lời thề Hippocrates về đạo đức, thì nghề nhiếp ảnh khỏa thân cũng có những nguyên tắc của mình, phải tự thề với chính mình. Đó là người chụp phải có tâm, có đức, tâm phải tĩnh, hồn phải tĩnh, phải thăng hoa cảm xúc, để bấm máy ra được một bức ảnh tinh khiết. Cũng có một số “nhiếp ảnh gia” đã lợi dụng việc chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật để thỏa mãn sự thấp hèn, nhục dục của họ, đó chính là những con sâu trong nghề nhiếp ảnh. Trong quá trình chụp, ai cũng phải chỉnh mẫu, nhưng tránh đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm. Thường thì tôi phải xin phép trước người mẫu có cho chạm tay vào không thì mới dám làm, chứ không dám tự ý đụng bừa bãi. Cũng có chuyện một số người nhận làm dịch vụ chụp ảnh để đăng lên mạng cho gái làng chơi. Để tránh những trường hợp này, trước khi chụp ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh gia cần gặp gỡ trao đổi với người mẫu để tìm hiểu mục đích cần chụp ảnh nude của họ. Nếu nhận thấy họ có ý khác không phù hợp thì mình từ chối không chụp.



Khi mời người mẫu chụp nude, đã có ai ngại ngùng hoặc lo sợ về những điều bất trắc sẽ xảy ra không? Nếu có thì anh đã động viên người mẫu ra sao và làm cách nào để các mẫu nude tin tưởng mình? 100% phụ nữ muốn có bức ảnh khỏa thân đều e ngại, hoặc lo ngại về việc bức ảnh đó sẽ đi về đâu trong tương lai. Vì vậy họ chọn nhiếp ảnh gia rất kỹ, phải là người có tư cách và uy tín nghề nghiệp. Tôi bước vào nghề từ năm 1992, đã 24 năm, làm việc với hàng trăm người mẫu nude nhưng may mắn chưa bị điều gì ồn ào, ngoài ý muốn. Tôi chụp theo nguyên tắc “tốt khoe, xấu che”. Trên cơ thể của con người thì không có chỗ nào xấu cả, nhưng cũng có những chỗ bị đánh giá là thuần phong mỹ tục. Tôi cũng dùng ánh sáng, không đánh đèn vào vùng mặt hoặc xõa tóc để chụp né mặt người mẫu, che cho người thân, bạn bè của người mẫu không nhận ra, tránh cho họ khỏi bị công kích, phê phán sau này. Tóm lại là nhiếp ảnh gia phải biên tập ngay trong lúc chụp. Cũng có trường hợp mẫu đã đồng ý chụp lộ mặt, ký giấy tờ rồi nhưng sau đó nhiều năm, khi có bạn trai hoặc lấy chồng thì họ nghĩ lại, đòi hủy ảnh nên dù người chụp rất tiếc, vẫn đành phải hủy ảnh gốc để giữ hạnh phúc cho người mẫu. Cũng có trường hợp, một nhiếp ảnh gia là bạn tôi chụp nude cho mẫu nữ, khi chồng sắp cưới vô tình phát hiện ra vợ mình có một tấm ảnh nude nghệ thuật chụp từ nhiều năm trước, đã lập tức hủy đám cưới, dù tất cả đã chuẩn bị xong và thiệp mời đã phát. Lúc đó không những cô dâu rất đau khổ mà cả nhiếp ảnh gia sau khi biết chuyện cũng rất buồn.



Khoảng cách giữa mẫu nude và nhiếp ảnh gia thế nào là an toàn? Cách đây 5 năm, một nhiếp ảnh gia mời một cô gái từng làm mẫu nude của mình đi ăn nhậu. Cô ấy quá xỉn nên đành đưa cô tới một nhà nghỉ. Sau khi cô này tỉnh dậy đã hô hào trên mạng là mình bị lợi dụng. Vì vậy giữa mẫu và người chụp có thể rất thân thiết nhưng cũng cần chú ý về khoảng cách cả ở ngoài đời, tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Mỗi khi đi chụp, chúng tôi thường có 3 người, như vậy sẽ an toàn cho cả mẫu và người chụp, tránh bị mang tiếng. LUCY NGUYỄN (thực hiện)