Bộ đôi 'La La Land' Emma Stone - Ryan Gosling hội ngộ ở 'Quả cầu vàng 2017'

Nữ diễn viên trong phim Những thiên thần của Charlie Drew Barrymore "Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman cùng chồng - ca sĩ Keith Urban "Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman cùng chồng - ca sĩ Keith Urban Nữ diễn viên Sofia Vergara Nữ diễn viên Sofia Vergara Ngôi sao Wonder Woman - Gal Gadot khoe bụng bầu với váy ôm sát Ngôi sao Wonder Woman - Gal Gadot khoe bụng bầu với váy ôm sát Nữ diễn viên Michelle Williams Nữ diễn viên Michelle Williams Kelly Preston sánh vai cùng chồng John Travolta Kelly Preston sánh vai cùng chồng John Travolta Sao Sex and the city - Sarah Jessica Parker Sao Sex and the city - Sarah Jessica Parker