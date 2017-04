Ngày 18.4, tờ ET Online tiết lộ các con của Brad Pitt đã được tạo điều kiện để đến thăm tài tử tại nhà riêng vào đầu tháng 4 vừa qua. Đây là ngôi nhà mà nam diễn viên từng chung sống với Angelina Jolie và 6 đứa trẻ phần lớn thời gian khi họ ở California.



Sau khi Angelina nộp đơn ly dị vào tháng 9 năm ngoái, cô dọn hết đồ đạc khỏi đây và liên tục thay đổi địa điểm thuê nhà nhằm tìm kiếm một không gian vừa rộng rãi, thoải mái cho các con, vừa tránh khỏi ống kính tò mò của những tay săn ảnh.

Được biết, đây là lần đầu tiên 6 người con của cả hai được trở về ngôi nhà này. Trong những lần trước, vì các cáo buộc bạo hành con cái, nam diễn viên phải chủ động đến nhà thuê của Angelina hoặc những địa điểm được sắp đặt từ trước để gặp con. Có khi Brad phải bay qua tận Campuchia, nơi Angelina Jolie quay bộ phim First they killed my father để thăm lũ trẻ.

Nguồn tin cho biết Brad Pitt đang nỗ lực để bọn trẻ có thể ở đây hằng ngày.

Thời gian gần đây, Brad Pitt thường xuyên xuất hiện trên đường phố với ngoại hình gầy gò và mất hẳn vẻ phong độ trước đây. Nguồn tin thân cận của nam diễn viên chia sẻ anh đang thực hiện chế độ ăn kiêng và tập luyện thể lực cho vai diễn mới.

Ngoài diễn xuất, Brad giờ đây còn có một thú vui mới là điêu khắc. Nguồn tin của Daily Mail cho biết có thời gian anh dành hẳn 15 tiếng một ngày tại xưởng nghệ thuật để thực hiện các tác phẩm, đồng thời khỏa lấp nỗi cô đơn.

Vào tháng 3 vừa qua, Brad Pitt và Angelina Jolie đã có buổi gặp mặt trực tiếp để bàn bạc về kế hoạch nuôi con cũng như dàn xếp vụ ly hôn vẫn còn bỏ ngỏ.

