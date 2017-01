Khánh Du nổi tiếng cuối thập niên 90 của thế kỷ trước ở TP.HCM. Với chất giọng khàn và phong cách trình diễn hết mình, Khánh Du nổi tiếng với các ca khúc tiếng Anh như Unbreak My Heart, My Heart Will Go On, My All, To Love You More, One Moment In Time... Chị cũng thể hiện thành công nhiều ca khúc của các nhạc sĩ Phú Quang, Trịnh Công Sơn... Những năm 2010, chị từng gây bất ngờ cho khán giả khi thể hiện rất mượt dòng nhạc Bolero.



Năm 2012, ca sĩ Khánh Du cảm thấy bế tắc trên con đường âm nhạc, đặc biệt khi gặp vấn đề sức khỏe vì bị bệnh tim và được bác sĩ khuyến cáo không được ca hát nhiều, tránh xúc động mạnh. May mắn chị đã tìm thấy tình yêu lớn của cuộc đời là một người đàn ông quốc tịch Séc. Cùng năm đó, Khánh Du quyết định ra nước ngoài định cư.

Ở phương xa, nữ ca sĩ vẫn giữ lửa đam mê ca hát và mong có dịp về nước tái ngộ với khán giả. Chị chia sẻ sau khi thay van tim thành công, Khánh Du đã rủ ông xã về Việt Nam ăn Tết. Nhân cơ hội này, chị cũng có dịp sống lại với tình yêu âm nhạc và chìm đắm trong không khí văn nghệ của các phòng trà. Đã 4 năm xa cách nên Khánh Du rất háo hức được hội ngộ những khán giả yêu mến khi gần như ăn Tết ở phòng trà WE (TP.HCM) vì ưu ái lịch biểu diễn mùng 1, 2, 3, 4 Tết Đinh Dậu cho khán giả ở đây. Đặc biệt ngày 18.2, đôi bạn Khánh Du và Mỹ Hạnh sẽ có đêm nhạc chung với chủ đề Dạ khúc cho tình nhân.

Thùy Linh