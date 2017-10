Với chủ đề Đêm nhạc Jazz cổ điển, cậu bé Đăng Duy đã mang đến một tiết mục đầy cảm xúc cho người xem. Không trưng trổ kỹ thuật như mọi khi, "nghệ sĩ piano nhí" đặt hết tình cảm vào từng nốt nhạc khi thể hiện tiết mục Summer time. Đây là món quà cậu bé gửi đến mẹ thay cho lòng biết ơn sự hi sinh, vất vả của mẹ để em có thể theo đuổi niềm đam mê piano.

Những ai theo dõi chương trình từ đầu đến giờ đều không khỏi xúc động và ngưỡng mộ trước câu chuyện hi sinh tất cả để con được theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mẹ Đăng Duy. Chị một mình nuôi hai con với công việc bán trà sữa nhưng vẫn vét hết tiền, thậm chí bán cả chiếc nhẫn mình rất quý để cho con học đàn organ.

Sau khi con chuyển sang học piano với cô Thúy Nga, chị lại chạy vạy khắp nơi mua cho con chiếc đàn piano điện bằng phương thức trả góp. Khi con tham gia buổi biểu diễn báo cáo, chị lại tiếp tục bán đồ đạc trong nhà để đóng phí. Ít lâu sau, cô giáo đã quyết định dạy miễn phí (trước đó chỉ lấy 50% học phí) vì Đăng Duy là một tài năng và cũng vì cảm động trước tấm lòng người mẹ.

Về phần mình, sau phần thi kết thúc, Đăng Duy đã mạnh dạn cất lời hát một đoạn ca khúc Summer time để dành tặng mẹ. Từ hàng ghế khán giả, mẹ của cậu bé cũng xúc động chia sẻ: "Chỉ cần con có đam mê, mẹ sẽ cùng con đi hết con đường âm nhạc”.

Nói về mẹ của Đăng Duy, đạo diễn âm nhạc - nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã phải thốt lên: "Chúng ta làm chương trình Wonderkids nhưng ở đây chúng ta còn có một Wondermother (người mẹ tuyệt vời)!". Giám khảo Thanh Bùi vô cùng xúc động với tiết mục này. Anh khen ngợi cảm xúc chân thành mà Đăng Duy đã chuyển tải trọn vẹn qua tác phẩm. "Con đã tạo được sắc thái cho người nghe. Thầy phải nhắm mắt lại vì âm nhạc của con đã thu hút thầy. Vượt qua hành trình của Wonderkids, không có lý do gì để con không thành công trong tương lai".

Giành giải nhất tuần này là "tiểu thư dương cầm" Lan Anh với tiết mục Somewhere over the rainbow - ft Etude for the left hand (soạn lại cho tay trái). Dù chỉ còn một tay để đàn nhưng sự xuất thần của cô bé đã giành được ba điểm 10 từ giám khảo.