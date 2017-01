* Nhìn qua danh sách đề cử, theo anh thì có sự vắng mặt đáng tiếc của một tựa phim hay diễn viên nào không?



- Nhà báo Lê Hồng Lâm: Năm nào cũng thế thôi và không chỉ Quả cầu vàng mà sau đó là Oscar, hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Mỹ, khi danh sách đề cử được công bố, báo chí lại có loạt bài ''điểm danh'' những bộ phim hay bị bỏ lỡ hay những đề cử gây bất ngờ.

Bộ phim bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất theo tôi là Silence của đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese. Đây là dự án điện ảnh kéo dài gần 30 năm của ông mới hoàn thành, một bộ phim đầy sức nặng cả về nghệ thuật kể chuyện lẫn ngôn ngữ điện ảnh và mang màu sắc tôn giáo về cái giá phải trả cho đức tin. Dù nhận được đánh giá cao của giới phê bình, nó lại không nhận được đề cử Quả cầu vàng nào. Nhưng tôi hi vọng là đề cử Oscar sẽ thay đổi điều này.

Diễn viên không nhận được đề cử gây sự tiếc nuối theo tôi là Tom Hanks trong Sully. Tom Hanks đã "cứu" bộ phim này và giúp nó thành công lớn tại phòng vé, nhưng Hanks lại tiếp tục bị trượt đề cử, như nhiều phim hay của ông bị Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ bỏ qua trong các năm gần đây như Bridges of Spies hay Captain Phillips.

* La La Land năm nay nhận được rất nhiều đề cử và cũng được xem là dạng phim “hợp gu” hội đồng bầu chọn Golden Globes (Quả cầu vàng). Theo anh, phim này có khả năng thắng nhiều giải không? Và giả sử phim này thắng lớn, thì đó có phải là tin vui cho nền điện ảnh không?



- Tôi nghĩ La La Land sẽ thắng gần như tuyệt đối ở các hạng mục đề cử của Quả cầu vàng, vì nó được xếp vào tranh cử dòng phim Musical/Comedy. Mà ở dòng phim này thì nó không có đối thủ. Emma Stone và Ryan Gosling cũng sẽ chiến thắng hạng mục Nam và Nữ chính dòng phim Musical/Comedy. Tất nhiên, ở Oscar thì điều này sẽ khó lặp lại vì Oscar không phân loại phim Drama hay Musical/Comedy như Quả cầu vàng. La La Land không chỉ là bộ phim hợp gu hội đồng bầu chọn Quả cầu vàng mà chắc chắn sắp tới là Oscar và BAFTA của Anh. Đơn giản đó là một bộ phim hay và chinh phục từ giới hàn lâm đến khán giả đại chúng. Và nó cũng là một tin vui của điện ảnh. Có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên sao một bộ phim có cốt truyện đơn giản và thậm chí không có gì mới như La La Land lại được đánh giá cao như vậy. Nhưng với tôi, đây là một bộ phim điện ảnh hoàn hảo về mặt cảm giác và thị giác, nó kéo người xem vào không khí của bộ phim và chia sẻ được nhiều với bản thân người xem. Không nhiều bộ phim hay làm được điều đó.

* Phim được nhiều đề cử thứ hai sau La La Land là Moonlight, nhưng đa số khán giả Việt Nam lại chưa được xem phim này. Anh có thể giới thiệu gì về Moonlight?

- Hai bộ phim bi nổi bật của năm nay là Moonlight và Manchester by the Sea đều là hai bộ phim độc lập kinh phí thấp. Cả hai đều là những câu chuyện nhỏ về thân phận của những người đồng tính da màu (Moonlight) và tình thân của gia đình sau một bi kịch (Manchester by the Sea). Đây là hai bộ phim cho thấy sức mạnh của kịch bản và diễn xuất, tài năng của đạo diễn có thể biến những bộ phim nhỏ thành những bộ phim lớn.

* Theo danh sách đề cử hiện nay, anh có dự đoán gì về các hạng mục chính còn lại? - La La Land sẽ thống lĩnh các hạng mục của dòng phim Musical/Comedy. Ở dòng phim Drama chắc sẽ chia đôi giải thưởng cho hai ứng cử viên Moonlight và Manchester by the Sea. Ở các giải Nam chính và Nữ chính phim bi sẽ là sự lên ngôi của Casey Affleck (Manchester by the Sea) và Natalie Portman (Jackie). Đạo diễn sẽ thuộc về Damien Chazelle của La La Land hoặc Barry Jenkins của Moonlight. Cả hai đều là đạo diễn khá trẻ và mới chỉ là bộ phim thứ hai, thứ ba của họ. Phim hoạt hình tôi thích Kubo & Two Strings hơn nhưng chắc Zootopia sẽ thắng. Phim nước ngoài thì cơ hội chắc thuộc về Toni Erdman của Đức...

* Theo anh, đâu là cái tên không được đánh giá cao nhưng có thể gây bất ngờ trong lễ trao giải năm nay?

- Ở hạng mục Nữ chính phim Drama, có hai cái tên mà tôi nghĩ có thể gây bất ngờ, đó là Amy Adams với phim Arrival và Isabelle Huppert với phim Elle. Đây là hai nữ diễn viên tài năng và vai diễn của họ được đánh giá cao. Việc họ có vượt qua được Natalie Portman hay không là một ẩn số. Nhưng chờ xem!

