Bộ phim truyền hình dài 10 tập mang tên Genius sẽ dần hé lộ mọi chuyện, theo Reuters. Nhà sản xuất phim Genius, Ron Howard đã nói với báo giới rằng ông luôn bị mê hoặc bởi Einstein. “Bộ phim do kênh truyền hình National Geographic đầu tư sản xuất sẽ hé lộ quá trình Albert Einstein trở thành nhà bác học lỗi lạc như thế nào, khám phá những thành tựu chuyên môn vĩ đại của ông. Einstein không chỉ là nhà khoa học mà còn là một triết gia, một nhà nhân bản học, một người nhập cư. Ông là trung tâm của rất nhiều sự kiện chính trị trong thế kỷ 20 và có những mối quan hệ cực kỳ phức tạp trong cuộc đời mình”, Howard nói.



Geoffrey Rush (Úc) diễn vai Einstein về già, Johnny Flynn (Anh) thủ vai Einstein thời trẻ. Emily Watson (Anh) vào vai người vợ thứ hai và cũng là em họ của Einstein: Elsa. Genius do James Hawes, Minkie Spiro và Ron Howard thực hiện dựa trên cuốn sách Einstein: His life and Universe (Einstein: Cuộc đời và vũ trụ) của Walter Isaacson. Sách đã được dịch, bán tại VN từ năm 2011 và phiên bản khác phát hành vào tháng 9.2016. Phim sẽ được công chiếu trên kênh National Geographic vào ngày 25.4.

Đ.T