Có mặt tại hơn 4.000 cụm rạp tại Bắc Mỹ, phần 3 của sê ri phim Planet of the Apes (Hành tinh khỉ) có tựa đề War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ) thu về 56,5 triệu USD, qua đó trở thành phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần vừa qua, theo Hollywood Reporter.



Dù tập mới nhất có doanh thu khả quan hơn nhưng gì giới chuyên môn dự đoán nhưng đây lại là bước lùi của Planet of the Apes khi con số trên thấp hơn phần 2 - Dawn of the Planet of the Apes (2014) rất nhiều. Phần này thu về tới 72,6 triệu USD sau 3 ngày công chiếu.

Trong khi đó tại thị trường quốc tế, War for the Planet of the Apes vốn không được ra quân rầm rộ. Tuy nhiên, doanh thu 46 triệu USD là những gì mà nhà sản xuất có thể hài lòng. Trong số đó, phim dẫn đầu phòng vé Anh quốc với 9,5 triệu USD.

War For The Planet Of The Apes là phần phim khép lại bộ ba thương hiệu viễn tưởng The Planet of the Apes. Được tờ Entertainment Weekly đánh giá là “thông minh hơn, nhân văn hơn, giàu cảm xúc hơn”, bộ phim là tác phẩm đáng chú ý nhất nửa sau năm 2017 với câu chuyện dai dẳng về cuộc chiến sinh tồn giữa loài linh trưởng khổng lồ và con người trên hành tinh xanh.

Phim được hãng 20th Century Fox rót kinh phí 150 triệu USD, với sự nhào nặn của đạo diễn Matt Reeves (Cloverfield, 2008) và dàn diễn viên lồng tiếng hùng hậu. Tác phẩm đang nhận số điểm rất cao trên các chuyên trang đánh giá với 85% trên Rotten Tomatoes, 8,2/10 trên IMDb.

Mất ngôi vương vào tay War For The Planet Of The Apes, Spider-man: Homecoming ngậm ngùi lùi xuống vị trí thứ hai với 45,2 triệu USD.

Tuy vậy, bộ phim lại đang là bá chủ phòng vé thế giới khi thu 72,3 triệu USD từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện doanh thu toàn cầu của bộ phim đã đạt con số 261,1 triệu USD dù vẫn còn chưa khai phá nhiều thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha.

Ngoài War For The Planet Of The Apes, tuần vừa qua, các rạp chiếu Bắc Mỹ còn chào đón thêm một tân binh nữa là Wish Upon. Tuy nhiên, đây lại là “nốt trầm” lạc quẻ giữa không khí sôi động của phòng vé trong 3 ngày vừa rồi. Phim gây thất vọng khi chỉ thu 5,6 triệu USD và xếp tận vị trí thứ 7, thua cả Wonder Woman đã ra rạp cách đây gần 2 tháng.

Không chỉ thảm bại về mặt doanh thu, phim con bị giới phê bình hết lời chê bài với điểm số 21% trên Rotten Tomatoes và 4,5/10 trên IMDb.

Với sự lèo lái của đạo diễn John R. Leonetti, Wish Upon là câu chuyện kinh dị về chiếc hộp âm nhạc mà cô bé 17 tuổi Clare (Joey King) nhận được từ cha. Món quà này có khả năng khiến mọi điều ước của chủ nhân trở thành hiện thực nhưng phải trả giá bằng cả sự an toàn của những người cô yêu thương.

Tại Việt Nam, Wish Upon dự kiến khởi chiếu từ 21.7 dưới tựa đề Chiếc hộp ma quái.

Thiên Minh