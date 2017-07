Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Chính sách xã hội VN.



Trong không gian thiêng liêng của Thành cổ Quảng Trị, với nghi thức trọng thể, các đại biểu, nhân dân đã cùng tăng ni phật tử thực hiện nghi lễ cầu siêu, cầu an, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự bình yên của đất nước hôm nay. Ngoài ra, đại lễ còn nguyện cầu cho quốc thái dân an, mọi người được hưởng hòa bình an lạc.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã thả hoa đăng tại bờ Nam sông Thạch Hãn và tặng quà cho 64 Bà mẹ VN anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Phúc