Nhân dịp ra Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng đã ''hẹn hò'' hai thí sinh trưởng thành từ cuộc thi The Voice do mình dẫn dắt là Phượng Vũ, Tố Ny cùng quán quân Solo cùng Bolero Thu Hằng để bàn về các kế hoạch âm nhạc. Do suốt thời gian qua cả thầy và trò đã làm việc tất bật mà không chăm chút nhiều đến ngoại hình, Đàm Vĩnh Hưng đã tranh thủ dắt Dương Triệu Vũ và dàn “gà cưng” đi “tút tát” lại nhan sắc.

Giọng ca gốc Quảng Nam có rất nhiều kinh nghiệm về việc làm đẹp vì anh xuất thân là một thợ làm tóc. Khi đã nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không quên cái nghề đã từng nuôi sống mình thuở hàn vi. "Lúc mới đi hát cát sê chỉ có vài chục ngàn một tháng không đủ trang trải, chính việc làm tóc đã đưa tôi đến gần hơn với giấc mơ ca hát. Thời điểm đó tôi chỉ có thể làm đẹp cho người khác và chạy show liên tục nên không có nhiều cơ hội được chăm sóc bản thân. Từ khi cuộc sống ổn định hơn, trở thành người của công chúng tôi luôn ý thức chăm sóc diện mạo", nam ca sĩ bày tỏ.

Nhiều lần giọng ca Lâu đài tình ái trổ tài cắt tóc trên sóng truyền hình. Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận ngoài sự nghiệp ca hát bản thân cũng rất yêu công việc làm đẹp cho người khác. Anh cũng từng muốn mở một salon về làm tóc nhưng nếu mở thì không có thời gian quản lý nên không thể thực hiện được.



Với lịch trình dày đặc, nhưng Mr Đàm vẫn luôn dành thời gian giúp đỡ các thí sinh do mình huấn luyện từ các chương trình gameshow tìm kiếm tài năng. Anh không chỉ giới thiệu show, hợp đồng quảng cáo… mà còn tạo điều kiện cho học trò tham dự các show diễn của mình.

Khi được hỏi về việc thường "dính như sam" với Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng cho hay: "Tôi không hiểu vì sao nhưng với tôi, Dương Triệu Vũ là một người không thể thiếu trong cuộc đời của mình".

Hồng Nhi

Ảnh: Hồ Quốc Hoàng