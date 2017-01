Dù được đánh giá là gương mặt nổi bật trong suốt mùa giải năm nay nhưng chiến thắng của Đăng Quân vẫn được xem khá bất ngờ trước 3 đối thủ nặng ký còn lại. Chàng trai này đã giành được 43,8% bình chọn, đánh bại Thu Phương (10%), Minh Phượng (13,2%) và Lê Hiếu (33,5%).

Trong đêm chung kết xếp hạng, top 4 lần lượt mang đến những tiết mục thăng hoa. Thu Phương kết hợp Đăng Quân thể hiện tiết mục Lý cây bông, Minh Thông - Minh Phượng mang đến tiết mục Mơ; Lê Hiếu kết hợp Lucie Ngọc trong All we got.

Bên cạnh đó, top 20 cũng trở lại với màn trình diễn ấn tượng. Trên nền nhạc We don’t talk anymore, Hồng Hạnh - Cát Tường một lần nữa gây ám ảnh với bài nhảy hiphop kể về nỗi đau của người mẹ mất con.

Ngoài các thí sinh, giám khảo Khánh Thi cũng mang đến liên khúc Vũ nữ thân gầy - Trái tim lầm lỡ. Chí Thiện, Hoàng Yến Chibi trẻ trung với liên khúc Fighters - Cinderella. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh cùng ca khúc Bánh trôi nước đã làm nóng đêm chung kết xếp hạng.

Ngát Ngọc

Ảnh: BTC