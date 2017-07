Không hiểu điều gì đã thôi thúc vị đạo diễn trẻ bỗng dưng nảy ra ý định đưa cuộc đời của rapper “lắm tài nhiều tật” lên màn ảnh. Cảm hứng đến với Trey Edward Shults rất bất chợt, như anh tiết lộ: “Tôi mơ thấy Kanye West xem và thích phim của tôi rồi cho phép tôi mổ xẻ não anh ấy, lấy ý tưởng làm bộ phim tiểu sử có một không hai giúp khai thác những khía cạnh khác của người đàn ông này”.

Đạo diễn 28 tuổi tiếp tục: “Tôi nghĩ anh ấy là thiên tài âm nhạc. Nhưng đằng sau bộ mặt mà anh ấy thể hiện trước công chúng, điều gì đang thực sự diễn ra? Anh ấy có bị điên thực sự không? Rất nhiều thứ để tôi khám phá. Tôi còn không biết chính xác sẽ làm thế nào. Tôi chỉ muốn làm việc với Kanye và thực hiện một bộ phim tuyệt vời. Ước mơ của tôi là thế đó”.



Trey Edward Shults là đạo diễn trẻ mới nổi ở Hollywood. Bộ phim kinh dị It Comes At Night ra mắt vào tháng 6 năm nay của anh được giới phê bình tán thưởng nhiệt liệt, đạt số điểm 88% trên Rotten Tomatoes và 7,1/10 trên IMDb, thậm chí còn được xem là “kỳ phùng địch thủ” của Get Out. Trước đó, Trey Edward Shults tạo dấu ấn đầu tiên với bộ phim Krisha (2015) tại Liên hoan phim South by Southwest tổ chức ở Mỹ.

Anh thổ lộ mong muốn: “Hi vọng Kanye sẽ thích bộ phim kế tiếp mà tôi đang viết kịch bản”, đồng thời tỏ ra rất háo hức khi một ngôi sao âm nhạc khác là The Weeknd nhắc đến phim It Comes At Night trên Twitter.

It Comes At Night lấy bối cảnh hậu tận thế, khi dịch bệnh bí ẩn hoành hành khiến một gia đình phải ẩn nấp trong nhà suốt ngày để có thể sinh tồn và họ thường xuyên phải đối mặt với nỗi sợ bóng tối cùng những mối nguy luôn rình rập bên ngoài...

