Ngày 26.4, tờ CNN đưa tin nhà làm phim nổi tiếng Hollywood Jonathan Demme đã trút hơi thở cuối cùng tại căn hộ của gia đình ở Mahattan, New York, Mỹ trong vòng tay của vợ và các con. Ông ra đi vì những biến chứng nghiêm trọng của bệnh ung thư thực quản và bệnh tim.



Thông tin về cái chết của Jonanthan Demme đã khiến nhiều tên tuổi lớn tại Hollywood bàng hoàng. Nam diễn viên Tom Hanks phát biểu trên tờ Entertainment Weekly: “Jonanthan dạy cho chúng ta biết trái tim con người có thể rộng lớn tới mức nào và nó giúp chúng ta sống và làm việc hết mình. Ông ấy là người đàn ông vĩ đại nhất”.

Nam diễn viên, ca sĩ Justin Timberlake thì đau buồn chia sẻ trên trang cá nhân: “Từ ngữ cũng không thể diễn tả hết nỗi đau này. Ông ấy là một bậc thầy kể chuyện, một con người hào phóng và nồng ấm. Chính ông đã dạy cho tôi về cuộc sống, về nghệ thuật và về những điều tốt đẹp ông luôn tôn thờ. Tôi rất nhớ ông, người bạn thân thiết trong đời. Hi vọng chúng ta có thể gặp lại vào một ngày nào đó. Yên nghỉ nhé”.

Jonathan Demme sinh năm 1944. Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ đầu thập niên 70, từng làm qua nhiều công việc khác nhau như biên kịch, diễn viên và cuối cùng chọn theo nghiệp đạo diễn. Jonanthan được đánh giá là nhà làm phim dám thử nghiệm với những điều mới mẻ. Một số tác phẩm nổi bật của ông là Philadelphia (1993), Stop Making Sense (1984), Rachel Getting Married (2008), phim hài Ricki and the Flash (2015).

Jonathan Demme được biết nhiều nhất với bộ phim kinh dị Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs 1991). Tác phẩm sau khi dự tranh Oscar đã mang về các giải thưởng quan trọng nhất là Phim hay nhất, Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Anthony Hopkins và Jodie Foster, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là tác phẩm kinh dị duy nhất đoạt được danh hiệu cao quý nhất tại các mùa trao giải Oscar. Năm 2011, Sự im lặng của bầy cừu được đưa vào Viện Lưu trữ phim quốc gia vì những đóng góp về tính văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ mà nó đem lại cho ngành điện ảnh Mỹ.

Thiên Minh