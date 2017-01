Huyền thoại điện ảnh của nước Anh đã có 6 thập niên cống hiến cho nghiệp diễn xuất. Hồi năm 2015, dù được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy nhưng ông John Hurt vẫn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy đến cuối đời, bất chấp lời khuyên của các bác sĩ. Năm 2017, ông góp mặt trong 3 phim sẽ ra rạp gồm Darkest Hour, That Good Night và My Name Is Lenny.

Trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên được nhớ đến bởi các vai diễn trong The Elephant Man, Midnight Express, Alien, Indiana Jones và vương quốc sọ người, Cold War, sê ri phim Harry Potter với vai Ollivander - người sản xuất đũa thần... Với những cống hiến không mệt mỏi của mình, ông là một trong số ít những diễn viên được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vào năm 2015.

Trước khi qua đời, ông vừa đón sinh nhật ấm áp thứ 77 cách đây vài ngày cùng vợ thứ tư - Anwen Rees Meyers, nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ piano cổ điển.

Thùy Linh