Theo thống kê của Hollywood Reporter, bộ phim Kingsman: The Golden Circle (Điệp vụ Kingsman: Tổ chức Hoàng kim) chỉ thu về 17 triệu USD từ gần 4.000 cụm rạp trong tuần thứ 2 công chiếu. Doanh thu này giảm hơn 2 lần so với tuần đầu tiên và đẩy Kingsman 2 xuống vị trí thứ 3 trong danh sách các phim ăn khách.

Tuy nhiên, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Matthew Vaughn hiện tại đang giữ ngôi vương của phòng vé quốc tế. Sau khi ra mắt chính thức tại Trung Quốc, Kingsman 2 đã thu về thêm 50,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 192,2 triệu USD và hứa hẹn sẽ đạt mốc 200 triệu USD trong tuần này.

Như vậy, thị trường quốc tế đã cứu Kingsman: The Golden Cirlce một “bàn thua trông thấy”. Việc khán giả tại Bắc Mỹ có vẻ thờ ơ với phần phim này dù phần trước tạo được tiếng vang rực rỡ có lẽ là do sự ảnh hưởng từ các đánh giá của các chuyên gia. Trên Rotten Tomatoes, điểm của Kingsman 2 chỉ đạt mức 50% kèm theo vô số lời bình luận về sự lôm côm trong kịch bản ở phần 2. Tuy nhiên, Kingsman 2 vẫn nhận được sự yêu mến của quốc tế bởi họ vẫn muốn thấy Esggy, Galahaad hay Merlin mặc vest và tung hoành trên màn ảnh rộng với những vũ khí tối tân nhất.

Phim có sự tham gia của các diễn viên như Colin Firth, Taron Egerton, Mark Strong, Channing Tatum, Julianna Moore, Halle Berry. Phim đang được trình chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Xếp vị trí đầu tiên trong danh sách tuần này là phim kinh dị It khi trở lại ngôi vương ngoạn mục với 17,3 triệu USD. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn khi tuần trước It bị Kingsman bỏ xa tới gần 10 triệu USD. Bên cạnh đó, con quỷ đội lốt chú hề đã mang về cho nhà sản xuất Warner Bros. thêm 35,5 triệu USD từ các phòng vé quốc tế trong tuần thứ 2 công chiếu, nâng tổng doanh thu lên hơn 550 triệu USD. It hiện là phim kinh dị thành công nhất năm 2017.

Đứng sau It trên bảng xếp hạng là phim mới của tài tử Tom Cruise - American Made với 17,02 triệu USD. Diễn biến phòng vé tuần này rất thú vị khi các bộ phim bám sát nút nhau và chỉ chịu hơn thua vài trăm ngàn USD chứ không phải lên tới triệu USD như thường thấy.

American Made là tác phẩm thuộc dòng tiểu sử, xoay quanh cuộc đời kỳ lạ của Barry Seal. Đó là viên phi công dân dụng được CIA chiêu mộ cho nhiều phi vụ chính trị bẩn tại khu vực Trung và Nam Mỹ trong thập niên 1980. Nhưng gã đã lợi dụng công việc được giao để chuyên chở ma túy cho các băng đảng ở Colombia trở ngược về nước Mỹ.

Theo lịch chiếu dự kiến, tình hình ảm đạm của các phòng vé Bắc Mỹ có lẽ sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa khi thời gian sắp tới không có bộ phim đáng chú ý nào ra mắt. Gần nhất phải đến 20.10, bộ phim khoa học viễn tưởng Geostorm (Siêu bão địa cầu) mới phát hành.

