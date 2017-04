Với chủ đề âm nhạc Symphony - EDM, top 4 gồm Bảo Thy, S.T, Yến Trang và nhóm Tronie - Mia đã mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động. Đảm nhận vai trò giám khảo vẫn là nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh và vị giám khảo khách mời đặc biệt - nữ ca sĩ Đông Nhi, quán quân The Remix mùa đầu tiên.

Trước đó, việc Đông Nhi làm giám khảo trong đêm thi có Bảo Thy làm thí sinh đã làm dậy lên nhiều ý kiến vì so về tuổi nghề, Bảo Thy lại nổi tiếng trước Đông Nhi. Chính vì thế, nhiều người không khỏi chờ đợi cả hai sẽ ứng xử như thế nào trong vai trò giám khảo - thí sinh.

Chọn liên khúc Khóc thêm lần nữa - I'm sorry babe, Bảo Thy đã có một lựa chọn khôn ngoan vì đây đều là hai hit gắn liền với tên tuổi của cô. Tuy nhiên, thoát khỏi hình ảnh "công chúa bong bóng", nữ ca sĩ biến hóa cá tính với mái tóc trắng và gương mặt sắc lạnh. Phần dàn dựng vô cùng đẹp mắt cùng điệu múa quạt của cô khiến người xem "đứng ngồi không yên". Các giám khảo đều dành nhiều lời khen cho tiết mục này nhưng cũng thẳng thắn cho rằng phần kết bài của Bảo Thy hơi dài. Đông Nhi cũng cho rằng bài diễn rất vừa vặn nhưng phần nhạc cuối hơi dư, nếu không sử dụng sẽ hay hơn. Đáp lại, "công chúa bong bóng" cho biết đoạn nhạc đó do các thành viên trong đội thêm vào để tiết mục được hoành tráng hơn và cô trân trọng công sức của đồng đội mình. Kết quả, Bảo Thy nhận được 39,5 điểm từ giám khảo. Riêng Đông Nhi dành trọn 10 điểm cho "công chúa bong bóng".

Trong đêm thi này, S.T liều lĩnh làm mới ca khúc Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý bằng giai điệu bắt tai và xây dựng thành một câu chuyện ly kỳ. Ngoài việc lôi cuốn khán giả ở giọng hát lẫn vũ đạo, S.T còn khiến người xem "rùng mình" với đoạn kết bất ngờ trên sân khấu. Nhờ vậy, team S.T nhận được tròn 40 điểm từ giám khảo cũng là số điểm cao nhất từ đầu chương trình đến giờ.

Trong khi đó, Yến Trang chọn ca khúc Let me feel your love tonight và "đốn tim" khán giả bằng những bước nhảy quyến rũ. Điểm nhấn trong màn biểu diễn này là hình ảnh các vũ công nam nhất bổng Yến Trang trên bàn gỗ và xoay vòng trên không khiến người xem không khỏi "thót tim".

Riêng Mia - Tronie xây dựng câu chuyện tình yêu của "ác quỷ" Mia và chàng trai Tronie trên nhạc nền ca khúc Apologize đầy kịch tính nhưng bị cho là vẫn còn rối. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh dành lời khen cho phần âm nhạc xuất sắc nhưng về phần dàn dựng, anh lại cảm thấy hơi rối mặc dù ý tưởng rất hay. Giám khảo Hồ Hoài Anh cũng cho rằng Mia là thí sinh có thuận lợi khá nhiều khi có chất giọng vang và khỏe nhưng cần bớt phần rung thì sẽ mới mẻ hơn.

Kết quả, với số điểm quy đổi bình chọn từ giám khảo và khán giả, team Bảo Thy đã giành được số điểm cao nhất, kế tiếp là S.T và Yến Trang. Đây cũng là ba đội sẽ bước thẳng vào đêm chung kết The Remix 2017. Tronie - MiA buộc phải dừng bước ở Top 4.

