Buổi công bố dự án âm nhạc với 12 bài hát được sáng tác và thu âm độc quyền trong vòng một năm của 12 ca sĩ nổi tiếng gồm: Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Isaac, Hồ Quang Hiếu, Văn Mai Hương, Bích Phương... diễn ra sáng 29.9 đã thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ.

Mở màn chương trình, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã khuấy động không khí với ca khúc I don't believe in you. Với giọng hát khỏe khoắn, vũ đạo ấn tượng, nam ca sĩ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các khách mời có mặt. Đặc biệt, Đông Nhi cũng chăm chú theo dõi màn biểu diễn này ở hàng ghế khán giả.

Trước đó, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh từng vướng tin đồn "cạch mặt" nhau khi fan của cả hai không ngừng "khẩu chiến". Thậm chí, Noo Phước Thịnh từng công khai tỏ thái độ với fan Đông Nhi, phản đối cách họ bỏ về giữa chương trình trong lúc anh biểu diễn. Ngoài ra, mạng xã hội từng lan truyền câu chuyện nam ca sĩ Gạt đi nước mắt bỏ diễn vì BTC xếp hình ảnh của anh nhỏ hơn Đông Nhi trên poster chính thức.

Tuy nhiên, trái với những đồn đoán trước đó, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh vẫn vui vẻ với nhau khi chạm mặt. Về nghi án "rạn nứt", Đông Nhi thừa nhận cả hai từng xảy ra xích mích và “không nhìn mặt” trong quá khứ. Tuy nhiên, sau khi hóa giải mọi hiểu lầm và cùng trải qua nhiều sóng gió, cả hai đủ chững chạc để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả để không ảnh hưởng đến tình bạn thân thiết của đôi bên.

Ngát Ngọc